Происшествия
Вести.RuПропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
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Экономика
Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии
Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
ИА Хакасия вчера в 23:32
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Музыка
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом
Кубань 24 вчера в 09:58
Политика
Путин: На космодроме Восточный продолжают воровать деньги
Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
RuNews24.ru 11 ноября в 09:32
Футбол
Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле
В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда 11 ноября в 07:55
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 11 ноября в 01:40
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Армия и оружие
Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»
Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
ANNA-News вчера в 04:01
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском вчера в 12:17
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Здоровье
Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа
В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
RT на русском вчера в 23:50
Наука
В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства
В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 15:15
Гаджеты
Стартовали продажи 108-мегапиксельного флагмана Xiaomi Mi CC9 Pro
ITZine.ru 11 ноября в 01:46
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
Футбол
Сборная России по футболу отказалась от новой формы
Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:53