Происшествия

Вести.RuВести.RuПропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
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Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

Победа 26вчера в 15:27

В Ставрополе нашли пропавшую девушку

РИА Новостивчера в 15:58

Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

ГТРК Ставропольевчера в 15:40

Стали известны причины ухода из дома найденной школьницы в Ставрополе

Newstracker.ru00:09

Пропавшую девочку в Ставрополе нашли живой

Своё ТВвчера в 15:11

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена

Регион onlineвчера в 15:22

В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей школьницы

РЕН ТВвчера в 07:12
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Экономика

Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии

Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
ИА Хакасия вчера в 23:32
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Музыка

Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом

Кубань 24 вчера в 09:58
Политика

Путин: На космодроме Восточный продолжают воровать деньги

Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
RuNews24.ru 11 ноября в 09:32
Футбол

Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»

Газета.Ru вчера в 20:55
Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда 11 ноября в 07:55
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 11 ноября в 01:40
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Здоровье

Названа смертельная опасность популярного лекарства

Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Армия и оружие

Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»

Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
ANNA-News вчера в 04:01
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол

Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском вчера в 12:17
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Авто

АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
RT на русском вчера в 23:50
Наука

В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства

В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Шоу-бизнес

Гузеева впервые за долгое время показала мужа

Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 15:15
Гаджеты

Стартовали продажи 108-мегапиксельного флагмана Xiaomi Mi CC9 Pro

ITZine.ru 11 ноября в 01:46
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
Футбол

Сборная России по футболу отказалась от новой формы

Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:53
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