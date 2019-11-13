Происшествия

Вести.RuВести.RuПропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
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В Ставрополе нашли пропавшую 16-летнюю школьницу

Ставропольская правда01:41

В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей школьницы

РЕН ТВвчера в 07:12

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница ушла из дома из-за ссоры с мамой

Регион online01:07

В Ставрополе нашли пропавшую девушку

РИА Новостивчера в 15:58

Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

Победа 26вчера в 15:27

Пропавшую девочку в Ставрополе нашли живой

Своё ТВвчера в 15:11

Стали известны причины ухода из дома найденной школьницы в Ставрополе

Newstracker.ru00:09
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Вашингтон
Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

Российская газета 00:37
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Происшествия

В Орске в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла на улице Строителей города Орска.
Вестирама.ру 01:28
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Общество

Медведев призвал скорее строить площадки для санавиации в регионах РФ

Строительство площадок для санитарной авиации в российских регионах должно быть ускорено.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известия вчера в 07:32
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 10 ноября в 23:28
Авто

Новый завод Tesla построят в Берлине

SpeedMe вчера в 22:17
Политика

СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином

Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
Известия 01:26
Политика

В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Кино

Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru вчера в 13:03
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Транспорт

Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак

ГТРК Южный Урал вчера в 23:16
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Энергетика

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Здоровье

Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
ToDay News Ufa 10 ноября в 21:54
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Политика

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Известия вчера в 13:36
Происшествия

В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Наука

В «МИСиС» разработали максимально эффективный способ борьбы с раком

В российском университете "МИСиС" ученые разработали максимально эффективный новый способ борьбы с раком, сообщает издание ACS Nano.
Ugpressa.ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Замену СВД запустят в серию через два года

Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 11 ноября в 08:22
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