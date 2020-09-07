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РБК
РБК

Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.В источнике
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ТАСС

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

ТАСС04:17
Кубань-Информ

Пропавших в Сочи туристов с детьми нашли живыми

Кубань-Информ04:00
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
Телеканал 360°

Пропавшую группу детей нашли в сочинских горах. Что с ними произошло?

Телеканал 360°05:34
РИА Новости

Эксперт рассказал, что грозит заблудившимся в горах Сочи туристам

РИА Новости06:23
Кубань 24

МЧС: в Сочи вертолетом эвакуировали заблудившихся в горах детей

Кубань 2406:14
КП - Кубань

Дети найдены. Потерявшихся туристов доставили на вертолете в Сочи

КП - Кубань06:17

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
ИА Красная Весна02:49
4,2K

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
РИА Новости05:41
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Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра05:43
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Защита Фургала обжаловала продление ареста бывшего губернатора

Представители защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста подозреваемого в организации убийств до 9 декабря.
Экономика сегодня03:28
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Группа «Русские фонды» займется развитием «Мелькомбината» в Твери

Группа "Русские фонды" займется развитием "Мелькомбината" в Твери Инвестиционная группа "Русские фонды" первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров становится заметным игроком в пищевой промышленности.
Коммерсантъ18:12
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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