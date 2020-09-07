Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Представители защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста подозреваемого в организации убийств до 9 декабря.
Группа "Русские фонды" займется развитием "Мелькомбината" в Твери Инвестиционная группа "Русские фонды" первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров становится заметным игроком в пищевой промышленности.
Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.