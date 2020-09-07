Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Одиннадцать туристов, которые считались пропавшими в горах Сочи, вышли на связь со спасателями. По заявлению мэра города, никто из них не пострадал.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Пропавшую в горах Сочи группу эвакуировали

РБК08:00
Телеканал 360°

СМИ выяснили, зачем воспитанники спортшколы отправились в горный поход под Сочи

Телеканал 360°09:26
РИА Новости

Тверские власти взяли на контроль ситуацию с заблудившимися в горах Сочи

РИА Новости05:05
ТАСС

Спасателям удалось установить местонахождение пропавших в горах Сочи детей

ТАСС04:38
Кубань 24

Вертолет, МЧС и еще 200 человек: как искали пропавших в горах Сочи туристов

Кубань 2408:50
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
Кубань-Информ

Пропавших в Сочи туристов с детьми нашли живыми

Кубань-Информ04:00

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
1,4K

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
11

В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
596

Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
Честный рейтинг букмекеров04:01

В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.ру06:37

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
9

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
127

В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
5

«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон

Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекеров05:40
1

Смольный перераспределил средства на строительство метро на 1,16 млрд руб

Санкт-Петербург, 7 сентября 2020, 17:47 — REGNUM Смольный снимет 1,16 млрд рублей со строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метро, чтобы профинансировать возведение станций «Театральная» и «Горный институт».
REGNUM10:47
15

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
37

Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Сбербанк активно планирует внедрять услуги своей дочерней компании, так как первые беспилотные средства, которые будут автономно управляться системами от дочерней организации банка, будут вводиться уже в начале следующего года.
CT news09:57
13