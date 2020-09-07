Благодаря аэродинамическим деталям купе образуется прижимная сила, которая сопоставима с показателями трекового Vantage GT4, а карбон-керамические тормоза Brembo функционируют с той же эффективностью, как и на болидах класса GT3.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Бывший схиигумен, а ныне схимонах Сергий (Романов) назвал «развратом» повторный брак депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая развелась со своим первым мужем, и венчалась второй раз со своим нынешним супругом.