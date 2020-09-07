46-летний шеф-повар Ивлев рассказал о жизни с 28-летней возлюбленной

В рамках передачи ведущий "Адской кухни" Константин Ивлев поделился подробностями жизни после расставания с уже бывшей женой Марией, в браке с которой прожил более 20 лет.