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Газета.Ru
Газета.Ru

Группа пропавших туристов в горах Сочи вышла на связь

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что пропавшая группа туристов из 11 человек, включая восьмерых детей, вышла на связь.В источнике
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Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
Кубань-Информ

Найденных в Сочи детей и их тренера допросят следователи

Кубань-Информ04:34
Телеканал 360°

Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

Телеканал 360°03:54
Кубань 24

Причиной потери связи с группой детей в горах Сочи стал сход с маршрута

Кубань 2404:28
ТАСС

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

ТАСС04:17
РИА Новости

Пропавшие в горах Сочи туристы находятся на горе Ачишхо

РИА Новости04:41
КП - Кубань

Мастер спорта по туризму: Потерявшаяся в горах Сочи группа могла попасть в непогоду

КП - Кубань04:20

Aston Martin разработал 840-сильный суперкар по имени Виктор

Благодаря аэродинамическим деталям купе образуется прижимная сила, которая сопоставима с показателями трекового Vantage GT4, а карбон-керамические тормоза Brembo функционируют с той же эффективностью, как и на болидах класса GT3.
CarsWeek.ru4 сентября в 14:21
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Ведомостивчера в 09:21
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