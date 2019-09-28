Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, говорится в пресс-релизе судовладельца. Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины.
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