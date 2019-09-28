Происшествия
РИА НовостиПропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Попавшее в шторм в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, говорится в пресс-релизе судовладельца. Корабль пропал в четверг во время непогоды. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины.
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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
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Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету
Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
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Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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В Сирии начнет работу новая судоремонтная мастерская
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Кому и насколько повысят зарплаты с 1 октября 2019 года
Согласно подписанному указу Владимира Путина с 1 октября 2019 года более двух миллионов россиян ожидают повышение заработной платы.
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В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Наука
Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция
В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
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Скончался режиссер Марк Захаров
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Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 21:54
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» отправился на борт МКС
Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» – российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - перешли на борт Международной космической станции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Роскосмоса».
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После возвращения из космоса мыши могут размножаться
На протяжении длительного периода времени ученые считали, что длительное пребывание в космосе может негативно отразиться на способность мышей размножаться.
Goroday.ru 08:37
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
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В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
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Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
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Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
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Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor 17:28