Происшествия
ИзвестияПропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января. Известно, что 2 января спортсмен, прогуливаясь по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду.
Читать в источнике
Оценить539
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Армия и оружие
В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing
Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Наука
Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления
Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Политика
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Происшествия
Притворявшуюся мальчиком британку приговорили за изнасилование девочек
В Лондоне 21-летнюю Джемму Уоттс, которая притворялась юношей и совращала девочек-подростков, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Здоровье
Названы группы людей, которым особенно вредно есть сладкое
Эксперты перечислили группы людей, которым лучше отказаться от сладких продуктов.
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский Boeing
По словам Швыткина, самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.