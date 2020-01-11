Происшествия

ИзвестияИзвестияПропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января. Известно, что 2 января спортсмен, прогуливаясь по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду.
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Телеканал 360°06:23
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