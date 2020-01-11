Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.

В Австралии акулы съели футболиста из Германии

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