Происшествия

ИзвестияИзвестияПропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января. Известно, что 2 января спортсмен, прогуливаясь по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду.
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