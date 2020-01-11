Происшествия
ИзвестияПропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января. Известно, что 2 января спортсмен, прогуливаясь по берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду.
Читать в источнике
Оценить376
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Общество
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски.
Происшествия
СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян.
Спорт
Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Политика
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing
Сообщается, что верховный лидер в ходе экстренного совещания подтвердил, что результаты расследования будут честно опубликованы.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Здоровье
Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло
Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Происшествия
Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена
Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.