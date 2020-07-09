Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери.
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Причиной смерти мэра Сеула могло быть самоубийство

Коммерсантъ14:20

Мэр Сеула найден мертвым

ТАСС13:53

Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

Lenta.ru14:18

Названа причина смерти пропавшего мэра Сеула

Взгляд.ру14:09

Следствие назвало предварительную причину смерти мэра Сеула

Известия14:52

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости12:18

Полиция подтвердила смерть мэра Сеула

Газета.Ru11:47
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Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны

Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
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Обстрелянного с мотоцикла липецкого юриста обвиняют в убийстве

Действия Романа Кришталя квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК РФ (" Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление").
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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Продлен период выплаты пособий по безработице в повышенном размере

В России продлен срок выплаты повышенных пособий по безработице. Эти меры поддержки безработных продлены до августа.
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Общество

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
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Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
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Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
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Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Политика

Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
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В Epic Games Store началась раздача трёх игр

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Цены на золото достигли девятилетнего максимума

Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 12:49
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
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В горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ

Кемерово, 9 июля 2020, 18:53 — REGNUM Депутаты городского совета Кемерова на 62-ом заседании рассмотрели обращение региональной энергетической комиссии об изменени тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
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Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
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Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка

Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
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Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра

Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
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Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

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Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
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Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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Пак Вон Сун
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Юрист, борец за демократию, политик Республики Корея, с 2011 г. мэр Сеула. Член организации «Юристы за демократическое общество». Пак Вонсун создал общественную организацию «Красивый фонд» и гражданскую организацию «Институт надежды».
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