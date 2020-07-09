Происшествия
РИА НовостиПропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери.
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Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
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Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
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Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
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