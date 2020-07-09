Происшествия
РИА НовостиПропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери.
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Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
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Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
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В Минздраве Дагестана по результатам конкурса, которую возглавил глава ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов выбрали руководителей 4 медучреждений.
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Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
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Газета.Ru 15:23
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Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 04:58
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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Российская газета 07:23
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Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
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Судя по тестовым кадрам «Бэтмена» во главе с Робертом Паттинсоном, можно подумать, что новый фильм окажется самым мрачным кинокомиксом о Темном рыцаре.
Popcornnews.ru вчера в 02:45
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
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В западной части Тегерана был слышен взрыв
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Теннис
Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии
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Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился.
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Наука
Двойное тестирование снизит смертность от коронавируса
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Экономика
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Саакашвили назвал правительство Грузии «нелегитимным»
Киев, 9 июля 2020, 15:42 — REGNUM Бывший президент Грузии и председатель Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о своем намерении выйти на «передовую» в борьбе с действующим грузинским правительством, которое он считает «нелегитимным».
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«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
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Bookmaker-ratings.ru 16:35
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
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Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25