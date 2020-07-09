Происшествия
РИА НовостиПропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери.
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Экономика
Цены на золото достигли девятилетнего максимума
Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 12:49
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com 14:22
Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения
Популярная телевизионная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева на просторах персонального микроблога трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужа – рэпера Элджей.
ГлобалМСК.ру 11:28
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Футбол
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия 17:35
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Авто
GM прекратит производство Chevrolet Aveo в 2020 году
По сообщению пресс-службы GM, производство Aveo прекратится в октябре текущего года, а в 2021 году модель появится на рынке в виде полностью электрического автомобиля под именем Chevrolet Bolt EUV.
SpeedMe 09:58
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Культура
Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка
Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01
Киберспорт
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12