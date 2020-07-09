Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери.
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Мэр Сеула найден мертвым

ТАСС13:53

Следствие назвало предварительную причину смерти мэра Сеула

Известия14:52

Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

Lenta.ru14:18

Причиной смерти мэра Сеула могло быть самоубийство

Коммерсантъ14:20

Полиция заявила об отсутствии следов насильственной смерти на теле мэра Сеула

Газета.Ru15:53

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости12:18

Мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым

Ёлдаш07:46
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
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Происшествия

За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

Neva.Today 14:15
5
Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
100
Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
1,1K
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:20
Экономика

Цены на золото достигли девятилетнего максимума

Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 12:49
6
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
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Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Tvoe-avto.com 14:22
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Транспорт

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения

Популярная телевизионная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева на просторах персонального микроблога трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужа – рэпера Элджей.
ГлобалМСК.ру 11:28
2
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
1,7K
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,3K
Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
18
Происшествия

Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе

Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»

«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
660
Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
138
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
4
Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия 17:35
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
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Авто

GM прекратит производство Chevrolet Aveo в 2020 году

По сообщению пресс-службы GM, производство Aveo прекратится в октябре текущего года, а в 2021 году модель появится на рынке в виде полностью электрического автомобиля под именем Chevrolet Bolt EUV.
SpeedMe 09:58
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Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
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Культура

Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка

Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01
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Киберспорт

Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source

Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
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Пак Вон Сун
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Юрист, борец за демократию, политик Республики Корея, с 2011 г. мэр Сеула. Член организации «Юристы за демократическое общество». Пак Вонсун создал общественную организацию «Красивый фонд» и гражданскую организацию «Институт надежды».
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