Происшествия
КоммерсантъПолиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть. Китайский телеканал CGTN сообщил в Twitter, что его якобы уже нашли мертвым. Никаких подробностей не приводилось.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Баскетбол
Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
RT на русском 11:36
Технологии
Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Политика
Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в течение 2−3 дней
Глава Центризбирома Элла Пафилова предложила президенту России Владимиру Путину провести выборы в сентябре 2020 года в течение двух-трех дней.
МР7.ру 08:41
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Футбол
Урал — Динамо 2:1
RT на русском 11:56
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Биатлон
Треть не лишняя: удастся ли Владимиру Драчеву сохранить пост главы СБР
Хотя действующий глава СБР Владимир Драчев может сохранить пост, если больше трети регионов проголосуют против досрочных выборов или не будет кворума.
Известия вчера в 08:17
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости о том, что выехал к директору «Открытой России» Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
Моя Москва.онлайн 04:59
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Общество
Telegram призвал Россию бороться с высокими комиссиями Google и Apple
Россия должна включиться в борьбу с налогом Google и Apple в 30% с продаж цифровых товаров.
Татар-информ 11:25
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56