Происшествия
Газета.RuПропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
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Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости вчера в 13:46
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове вчера в 20:23
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Футбол
Семак — о матче с ЦСКА: играли неплохо, победили заслуженно
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал рестарт Российской премьер-лиги и победу своих подопечных над московским ЦСКА со счётом 4:0.
News.ru 14:25
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК вчера в 00:30
Киберспорт
Mount & Blade II: Bannerlord получила 78 патчей и вышла в Epic Games store
С момента релиза, студия TaleWorlds выпустила 78 патчей и обновлений, которые устранили более 200 ошибок, приводивших к вылетам игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Lenta.ru 14:41
Авто
Isuzu D-Max в мае показал рекордный рост продаж в России
Автостат вчера в 07:28
Политика
Лукашенко и Лавров подчеркнули братский характер отношений двух стран
Обсуждали главы двух государств и "проблемы пандемии", сообщил Лукашенко, пояснив, что Владимир Путин предложил новое лекарство, которое успешно апробировано в РФ.
Российская газета вчера в 09:27
Происшествия
Появилось видео с места смертельной аварии на Черняховского
Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
Каскад 12:58
Футбол
СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо»
С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:43
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 05:41
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Футбол
Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 13:54
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Происшествия
В Симферополе сильный ливень затопил улицы
После прошедшего сегодня в Симферополе сильного дождя некоторые улицы и дворы крымской столицы оказались подтоплены.
Российская газета 13:37
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
Общество
Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания
Минутой молчания почтить врачей, погибших в борьбе с COVID-19, призвал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 20 июня перед началом концерта в Мариинском театре, передает канал «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна 11:16
Теннис
Рублев выиграл первый матч после пандемии коронавируса
Российский теннисист Андрей Рублёв победил в первой игре после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 13:51