В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

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