Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур". По информации волонтеров, ребенок "в полном порядке", но за время поисков успел проголодаться.
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Пропавший в Благовещенске двухлетний ребенок найден

АСН2402:40

Двухлетнего малыша, пропавшего в новогоднюю ночь, нашли в Ивановском районе

ИА Порт Амур03:06

Пропавшего в Благовещенске двухлетнего мальчика нашли в Ивановском районе

Амур.инфо02:46

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

ТАСС04:24

Пропавший в Благовещенске мальчик найден в Ивановском районе

Амурская правда02:42

Малыш, пропавший в Благовещенске, найден живым

КП - Благовещенск02:34

В Благовещенске нашли 2-летнего мальчика, пропавшего в новогоднюю ночь

РЕН ТВ03:55
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Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2020 годом.
Life.ru вчера в 09:56
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости 01:09
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Наука

К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Pravda.Ru вчера в 09:12
Политика

Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию

Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
Московский Комсомолец Турция 30.12.19 в 01:01
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Гаджеты

Стартовали продажи первого в мире смартфона на платформе MediaTek Dimensity 1000

Сегодня в Китае стартовали продажи двух новых смартфонов — Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Эти модели дебютировали в один день — 26 декабря.
iXBT.com вчера в 07:30
Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor вчера в 03:27
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев стал победителем в финальном бою с представителем США Джаредом Рошольтом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM 01:24
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Пятый канал вчера в 02:10
Общество

Пьяные жители Волжского напали на Деда Мороза на новогодней сцене

Инфо24 02:58
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском 30.12.19 в 07:07
Общество

Дибров заявил о любви россиян к цензуре на телевидении

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с журналистами заявил, что россиянам очень нравится цензура на телевидении.
VSE42.RU 04:24
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 30.12.19 в 01:15
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск вчера в 03:41
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия вчера в 08:30
Транспорт

С сегодняшнего дня в Сызрани подорожал проезд автобусах

Речь идет о муниципальном транспорте. С 1 января 2020 года проезд в автобусах муниципального предприятия «СПАТП» подорожал на два рубля.
КТВ-Луч 00:14
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