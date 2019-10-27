В пятницу «Би-би-си» сообщил со ссылкой на родственников женщин об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей для семей пленных боевиков. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли.

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращение с просьбой о помощи

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