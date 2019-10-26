Политика
РБКПропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи
Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.
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Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
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Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
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Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
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«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
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Американская звезда фильмов для взрослых Орион Старр дебютировала в ММА на турнире Bellator 231, проходящем в Коннектикуте.
ИнфоСМИ вчера в 13:12
Футбол
Слуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports.
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
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Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
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РИА Новости вчера в 14:18
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Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
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Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
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Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.
Газета.Ru вчера в 02:18
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Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
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