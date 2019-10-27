Политика
РБКПропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи
Накануне, 25 октября, Би-би-си со ссылкой на родственников женщин сообщила об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.РБКвчера в 16:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью
Свободная Пресса 25 октября в 14:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Политика
Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского
Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 07:32
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Российская газета 08:54
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых
Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.
Секрет фирмы 07:24
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
Журналистская правда 07:21
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Политика
Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей в России в октябре
Tvoe-avto.com 09:46
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Наука
Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением
Medical Insider 25 октября в 11:23
Футбол
Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)
В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Прогноз «Чемпионата»: «Спартак» не проиграет за 1.86.
Чемпионат 04:00
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Российская газета 08:32
Происшествия
СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новокузнецке
В Новокузнецке следователи выясняют причины взрыва, прогремевшего накануне в жилом доме на улице Мира.
Российская газета 04:54
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Происшествия
В Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в Шиловском районе Рязанской области.
Известия 03:30