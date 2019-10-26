Политика
РБКПропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи
Накануне, 25 октября, Би-би-си со ссылкой на родственников женщин сообщила об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли.
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с чего всё началось
Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.РБКвчера в 16:48
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.
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Футбол
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Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
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Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика
Экономист рассказал, обманут ли россиян, откладывающих на пенсию из-за рубежа
По мнению экономиста, граждане боятся, что их могут обмануть, и не имеют никаких стимулов в виде налоговых послаблений.
URA.Ru 04:28
Футбол
Широков: «Если честно, был шокирован, увидев первый тайм „Спартака“ с „Рубином“»
Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что его удивила игра «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
Sport24.ru 06:55
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
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РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве
Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Вечерний курьер 05:05
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Фигурное катание
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Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
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Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
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Карпин оригинально объявил о беременности супруги
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина вновь ждет ребенка.
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Происшествия
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Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
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Общество
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой
Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.
Вести.Ru 08:05
Гаджеты
Apple требует от владельцев iPhone 5 обновить iOS
Стоит сказать, что данная проблема затрагивает минимальную часть всех владельцев iOS-гаджетов.
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