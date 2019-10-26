Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

с чего всё началось

Накануне, 25 октября, Би-би-си со ссылкой на родственников женщин сообщила об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли.

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.

Футбол Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.

Происшествия Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.

Происшествия В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.

Футбол Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм) Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

Экономика Экономист рассказал, обманут ли россиян, откладывающих на пенсию из-за рубежа По мнению экономиста, граждане боятся, что их могут обмануть, и не имеют никаких стимулов в виде налоговых послаблений.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Шоу-бизнес Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.

Политика Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Политика Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.

Футбол Карпин оригинально объявил о беременности супруги Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина вновь ждет ребенка.

Общество Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.