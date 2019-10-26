Политика

РБКРБКПропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

Накануне, 25 октября, Би-би-си со ссылкой на родственников женщин сообщила об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли.
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с чего всё началось

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.
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