Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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с чего всё началось
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили
 в спасательном ведомстве.
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Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:56, Ашберн
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