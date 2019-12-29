с чего всё началось

Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

Гаджеты Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.

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Политика Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.

Политика Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.

Футбол Арсенал — Челси 1:0 (Перерыв) Сегодня в 17:00 мск «Арсенал» встретится с «Челси» в матче чемпионата Англии. Встреча 20-го тура пройдет на стадионе «Эмериейтс».

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская высмеяла Прохора Шаляпина Пользуясь случаем, Романовская высмеяла Шаляпина, предложив подписчикам вспомнить еврейский анекдот про козу, суть которого в том, что избавляясь от определённой обузы (в анекдоте речь идет про козу), человек понимает, насколько хорошо его жизнь.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.