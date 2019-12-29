Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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с чего всё началось
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили
 в спасательном ведомстве.
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