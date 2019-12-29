Происшествия
РИА НовостиПропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу
Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили в спасательном ведомстве.RT на русском07:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Нейробиолог из США разработал методику еженедельного голодания, названного прерывистым.
Политика
Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе
Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам
Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Здоровье
Обнародован график работы курских медучреждений в праздники
На сайтах курских медучреждений размещена информация с графиками работы в выходные и праздничные дни с 28 декабря по 8 января.
Биатлон
Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Политика
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Общество
В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Хоккей
Российские хоккеисты одержали победу над сборной Канады в матче МЧМ
Хоккей
СКА проиграл «Северстали» в последнем матче года
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своей площадке вырвал победу у петербургского СКА. Матч закончился со счётом 3:2 (ОТ).
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.