Происшествия
РИА НовостиПропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу
Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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с чего всё началось
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили в спасательном ведомстве.RT на русском07:58
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«Построили шалаш, жгли бензин из снегоходов»: туристы рассказали E1.RU, как им удалось выжить
Екатеринбург Онлайн10:15
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