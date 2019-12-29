с чего всё началось

Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Физические тренировки снижают риск развития рака Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.

Гаджеты Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста На экранах смартфонов Samsung появится уникальное стекло Решение, связанное с имитацией набора текста носит название SelfieType.

Здоровье Врач рассказала об особенностях приема витамина D Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.

Политика Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Здоровье Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день Специалисты развеяли миф о норме употребления двух литров воды в день и рассказали, как определить необходимый индивидуальный дневной объем жидкости и пить ее правильно.

Политика Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».