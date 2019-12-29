Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

Двое туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда" в 110 километрах от города Карпинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили
 в спасательном ведомстве.
RT на русском07:58

Подробнее о событии

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости09:08

Пропавшие туристы самостоятельно вернулись на турбазу в Свердловской области

Интерфакс07:30

Пропавшие в горах в Свердловской области туристы вернулись на базу

ТАСС08:07

На Урале нашлись пропавшие туристы, которых искали на вертолете

URA.Ru07:38

Пропавшие в горах Свердловской области туристы вернулись на базу

Известия08:55

В Свердловской области пропавшие туристы вернулись на турбазу

Уральский меридиан07:20

«Построили шалаш, жгли бензин из снегоходов»: туристы рассказали E1.RU, как им удалось выжить

Екатеринбург Онлайн10:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Общество

Физические тренировки снижают риск развития рака

Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.
UfaTime.ru 27 декабря в 12:01
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 26 декабря в 09:39
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Гаджеты

Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста

На экранах смартфонов Samsung появится уникальное стекло Решение, связанное с имитацией набора текста носит название SelfieType.
Профиль 10:05
Авто

В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей

Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
Автоновости дня 02:40
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru 08:00
Здоровье

Врач рассказала об особенностях приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Профиль 09:34
Экономика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Известия 11:04
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда

Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Вести.Ru 10:46
Политика

Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

Боярского вновь уличили в нарушении правил парковки

РЕН ТВ 10:12
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Вести.Ru 11:18
Здоровье

Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Специалисты развеяли миф о норме употребления двух литров воды в день и рассказали, как определить необходимый индивидуальный дневной объем жидкости и пить ее правильно.
ФАН 05:05
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным

Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
Московский Комсомолец 10:44
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Хоккей

Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ

На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
DixiNews 01:23
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Goroday.ru 07:49
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 27 декабря в 16:37
Политика

Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»

Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Ореанда-Новости 10:57
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Мой Брянск вчера в 07:35
Спорт

Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место

Россиянин Глеб Ретивых стал четвёртым, уступив Клебо 0,8 секунды. Ранее сообщалось, что Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»
RT на русском 07:32
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Взгляд.ру 08:01
Главное