Происшествия
BFM.ruПропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. Известно, что днем ранее о харассменте со стороны Пака заявили сотрудницы мэрии.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Общество
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Здоровье
206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области
206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск вчера в 22:26
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика
Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги»
Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 23:55
Происшествия
За сутки 101 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области
Evo-rus.com вчера в 05:16
Экономика
Россияне стали запасаться наличными
Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Вечерние Челны вчера в 07:49
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется.
Astera 08 июля в 16:46
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Здоровье
В Якутии медучреждения переходят на обычный режим работы
Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план восстановления работы медучреждений региона в плановом режиме.
Якутия Daily вчера в 22:50
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Футбол
Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Наука
В Аргентине обнаружена 6-метровая рыба возрастом 70 миллионов лет
В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa 07 июля в 15:25
Общество
В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике
Более 390 тысяч участников Единого госэкзамена сдадут профильную математику в пятницу, 10 июля, экзамен по базовой в математике в этом году не проводится, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае
Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Пятый канал 00:18
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ
Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
Политика
Владимирский губернатор отказался увольняться ради Фургала
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не собирается подавать в отставку ради того, чтобы поддержать задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Ридус вчера в 15:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 07:24
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07