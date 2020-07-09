Происшествия

BFM.ruBFM.ruПропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. Известно, что днем ранее о харассменте со стороны Пака заявили сотрудницы мэрии.
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Церемония прощания с мэром Сеула продлится пять дней

Вести.Ru00:10

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

РИА Новости00:18

Мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым

Ёлдашвчера в 07:46

Причиной смерти мэра Сеула могло быть самоубийство

Коммерсантъвчера в 14:20

Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

Lenta.ruвчера в 14:18

Полиция заявила об отсутствии следов насильственной смерти на теле мэра Сеула

Газета.Ruвчера в 15:53

В Сеуле заявили, что продолжат проводить политический курс погибшего мэра Пак Вон Суна

ТАССвчера в 21:57
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,1K
Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Здоровье

206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области

206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск вчера в 22:26
Происшествия

В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски

Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
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Политика

Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги»

Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 23:55
Происшествия

За сутки 101 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

Evo-rus.com вчера в 05:16
Экономика

Россияне стали запасаться наличными

Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Вечерние Челны вчера в 07:49
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Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется.
Astera 08 июля в 16:46
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
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Здоровье

В Якутии медучреждения переходят на обычный режим работы

Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план восстановления работы медучреждений региона в плановом режиме.
Якутия Daily вчера в 22:50
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru вчера в 15:23
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
1,3K
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
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Футбол

Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Наука

В Аргентине обнаружена 6-метровая рыба возрастом 70 миллионов лет

В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa 07 июля в 15:25
1
Общество

В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике

Более 390 тысяч участников Единого госэкзамена сдадут профильную математику в пятницу, 10 июля, экзамен по базовой в математике в этом году не проводится, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 00:05
Происшествия

Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

Обыски провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой Думе.
Пятый канал 00:18
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс вчера в 08:34
Общество

В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ

Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
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Политика

Владимирский губернатор отказался увольняться ради Фургала

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не собирается подавать в отставку ради того, чтобы поддержать задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Ридус вчера в 15:38
21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ

RT на русском вчера в 17:10
Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
1
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 07:24
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
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Пак Вон Сун
Корейский юрист
Юрист, борец за демократию, политик Республики Корея, с 2011 г. мэр Сеула. Член организации «Юристы за демократическое общество». Пак Вонсун создал общественную организацию «Красивый фонд» и гражданскую организацию «Институт надежды».
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