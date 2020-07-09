Происшествия
BFM.ruПропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. Известно, что днем ранее о харассменте со стороны Пака заявили сотрудницы мэрии.
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Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 11:09
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM вчера в 06:16
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Гаджеты
Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны
Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com 13:58
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Marvel может представить первого мутанта киновселенной в «Человеке-пауке 3»
Анжелика Джонс, известная как Огненная Звезда, обладает способностью управлять микроволновой энергией.
Popcornnews.ru 20:00
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Здоровье
206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области
206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск 22:26
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Шоу-бизнес
Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми
Напоминаем, что Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым.
Gazeta.SPb 20:31
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Футбол
«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя. Смолов сыграл 59 минут
«Сельта» и «Атлетико» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:1). Форвард мадридцев Альваро Мората уже на 1-й минуте открыл счет.
Спорт-Экспресс 07 июля в 17:55
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21