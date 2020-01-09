Происшествия
ИнтерфаксНа Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот. Оленевод в декабре выехал в село Рыркайпий, началась метель, он сбился с пути.
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с чего всё началось
На Чукотке нашли бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который пропал больше двух недель назад, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот. Он рассказал, что оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе.РИА Новости00:27
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