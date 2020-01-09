Происшествия
REGNUMПропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды
Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле. 9 января завершились поиски бригадира сельхозпредприятия «Пионер», который исчез 22 декабря по пути в село Рыркайпий.
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с чего всё началось
На Чукотке нашли бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который пропал больше двух недель назад, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот. Он рассказал, что оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе.РИА Новости00:27
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