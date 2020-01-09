На Чукотке нашли бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который пропал больше двух недель назад, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот. Он рассказал, что оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе.

с чего всё началось

Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле. 9 января завершились поиски бригадира сельхозпредприятия «Пионер», который исчез 22 декабря по пути в село Рыркайпий.

Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

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