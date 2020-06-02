Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией. Он был без документов и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

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