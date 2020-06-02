Политика

РБКРБКФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией. Он был без документов и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Газета.Ru 07:06
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В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
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Газета.Ru 10:05
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Политика

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Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
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Финансы

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Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов.
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ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате "финала четырех" в Германии.
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В Свердловской области ожидаются заморозки

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