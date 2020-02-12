Происшествия
REGNUMПропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым
Рабочий, пропавший при пожаре на шахте в городе Кировске Мурманской области, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «Нашёлся живым, в медицинской помощи не нуждается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Наука
Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, использование Белоруссией технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы не окажет влияния на транзит из России, но приведет к потере пропускной способности белорусских НПЗ.
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Как сообщает издание «Известия», крупные страховые компании, которые занимаются КАСКО, назвали пятёрку самых угоняемых моделей авто за 2019 год.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Авто
Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Шоу-бизнес
Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии
Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
Мостовой раскритиковал стремление Мурило играть за сборную России
Бывший футболист сборной России, спортивный эксперт Александр Мостовой отреагировал на слова защитника «Локомотива» Мурило Серкейры, который не против выступать за национальную команду РФ.
Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Футбол
«Аякс» разгромил «Витесс» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
"Аякс" на выезде обыграл "Витесс" в рамках финала Кубка Нидерландов. Амстердамцы победили со счетом 3:0.
Политика
В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Экономика