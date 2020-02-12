Происшествия
REGNUMПропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым
Рабочий, пропавший при пожаре на шахте в городе Кировске Мурманской области, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «Нашёлся живым, в медицинской помощи не нуждается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Общество
В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях
Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан заявила на брифинге, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Киберспорт
Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
"Не исключаю, что Ксения может возобновить карьеру" Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
Уголовное дело «вора в законе» Тахи направлено в суд в Чите
Прокуратура направила для рассмотрения в Забайкальский краевой суд в Чите дело «вора в законе» Георгия Углавы по прозвищу Тахи.
Политика
Блумберг заявлял о необходимости иметь Россию союзником
Блумберг заявил, что обладает уникальным опытом в бизнесе, управлении и благотворительности.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Здоровье
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Приказ об увольнении подписан сегодня В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Армия и оружие
Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США
Посольство России в Турции предложило гражданам страны определиться с тем, являются ли США их союзником.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Экономика
Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день — 22 апреля.
Экономика
Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании
Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании после того, как ее признал банкротом.