Происшествия

REGNUMREGNUMПропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым

Рабочий, пропавший при пожаре на шахте в городе Кировске Мурманской области, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «Нашёлся живым, в медицинской помощи не нуждается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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