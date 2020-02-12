Рабочий, пропавший при пожаре на шахте в городе Кировске Мурманской области, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «Нашёлся живым, в медицинской помощи не нуждается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Пропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым

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