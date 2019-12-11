Происшествия
МосмониторПропавший российский катер нашли около Японии
Российский катер, который вместе с экипажем бесследно пропал более месяца назад, был найден в японских водах. При этом никого из людей на борту судна не обнаружено. В конце октября рыбаки отправились на 6-метровом катере из населенного пункта Чугуевка Приморского края в залив Владимир.
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Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
В МИД РФ опровергли открытие центра русского языка в Тбилиси
В Тбилиси не будет открыт какой-либо новый центр русского языка и культуры, заверил грузинскую общественность замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубок Первого канала
Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов Капитаном сборной России во время Кубка Первого канала назначен игрок СКА — Евгений Кетов, ассистентами капитана стали Шипачёв, Войнов, Нестеров и Бурдасов.
Армия и оружие
Пентагон заметил расширение военного присутствия РФ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
Футбол
«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Общество
Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»
Здоровье
Рыбу с мышьяком выявил Россельхознадзор Коми
В Коми в пяти образцах рыбы выявлено значительное превышение опасного для здоровья человека токсичного элемента – мышьяка.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению
Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Технологии
Приложение Google Play атаковал троянский вирус
Известное приложение Google Play настигла атака троянских вирусов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть
Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».