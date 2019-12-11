Происшествия

МосмониторМосмониторПропавший российский катер нашли около Японии

Российский катер, который вместе с экипажем бесследно пропал более месяца назад, был найден в японских водах. При этом никого из людей на борту судна не обнаружено. В конце октября рыбаки отправились на 6-метровом катере из населенного пункта Чугуевка Приморского края в залив Владимир.
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