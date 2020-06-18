с чего всё началось

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся. Его вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований. Об этом сообщает Telegram-канал агентства АТН.

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