с чего всё началось

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся. Его вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований. Об этом сообщает Telegram-канал агентства АТН.

Политика Володин высказался о разблокировке Telegram Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если решение суда о блокировке Telegram не может быть исполнено, оно должно быть изменено. 1

Происшествия Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей. 8

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 10

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 5

Политика Сербия не примет решение по Косово без одобрения России «Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде. 5

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 299

Политика Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса. 7

Энергетика Саудовскую Аравию перестали интересовать США Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок. 4

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму. 12

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов. 1,3K

Экономика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. 4

Происшествия Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.