Политика
Lenta.ruПропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся. Его вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований. Об этом сообщает Telegram-канал агентства АТН.
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с чего всё началось
Претендента на участие в выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико с сыном Эдуардом, который возглавляет его предвыборный штаб, утром в четверг доставили в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии (отвечает за экономическую безопасность республики), говорится в сообщении Telegram-канала ATN_NEWS (Агентство телевизионных новостей, одно из подразделений Белтелерадиокомпании).Forbes05:57
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В Белоруссии исчез главный конкурент Лукашенко на президентских выборах
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