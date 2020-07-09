Общество
REGNUMПропавший сотрудник Wirecard хвастался документами о «Новичке» — FT
Лондон, 10 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает Financial Times.
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FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»
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«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
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В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
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Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
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Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
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