Лондон, 10 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает Financial Times.

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 39

Экономика Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.

Автоспорт Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.

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Здоровье В Волгоградской области отложили снятие ряда ограничений Во время встречи главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что в дальнейшем ожидается рост сезонной заболеваемости, поэтому нужно готовиться к ситуации. 3

Авто Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма Классические полицейские автомобили Ford могут уйти в историю из-за скандала вокруг расизма в США.

Футбол На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.

Политика Песков заявил, что в деле Сафронова не должно быть места эмоциям Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в передаче секретных сведений за рубеж.

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Происшествия Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах. 397

Политика Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. 29

Политика Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.