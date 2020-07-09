Общество

REGNUMREGNUMПропавший сотрудник Wirecard хвастался документами о «Новичке» — FT

Лондон, 10 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает Financial Times.
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Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Lenta.ru05:42

Пропавший топ-менеджер Wirecard пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

Forbesвчера в 12:43

FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»

Коммерсантъвчера в 22:22

Топ-менеджер хвастал перед коллегами формулой «Новичка», но после внезапно исчез

Царьградвчера в 18:10

FT: Директор Wirecard располагал документами об использовании «Новичка»

Ведомостивчера в 15:47

Пропавший топ-менеджер Wirecard завлекал трейдеров документами о «Новичке»

News.ruвчера в 13:53

FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»

РБК03:09
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Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Автоспорт

Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге

Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.
Autosport.com.ru вчера в 13:33
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 03:02
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ряда ограничений

Во время встречи главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что в дальнейшем ожидается рост сезонной заболеваемости, поэтому нужно готовиться к ситуации.
Волжский.ру 05:42
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Общество

После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем

Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
Долг.рф вчера в 10:59
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Авто

Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма

Классические полицейские автомобили Ford могут уйти в историю из-за скандала вокруг расизма в США.
Российская газета 06:03
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
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Футбол

На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста

Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Политика

Песков заявил, что в деле Сафронова не должно быть места эмоциям

Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в передаче секретных сведений за рубеж.
РЕН ТВ 06:00
Космос

Модуль «Наука» для МКС успешно выдержал испытания в вакуумной камере

МИР 24 05:27
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Здоровье

В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса

Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
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Происшествия

Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 03:54
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
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Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки

Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Экономика

Мишустин поручил ввести трассу Москва-Казань в эксплуатацию к 2024 году

Правительство ставит перед собой задачу ввести трассу Москва-Казань в эксплуатацию уже в 2024 году.
Известия 05:59
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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