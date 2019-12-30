Происшествия
РБКПропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области. Здоровью ребенка ничего не угрожает, но его поместили в медучреждение «в целях контроля за состоянием мальчика», отмечает ведомство.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
В Амурской области разыскивается ребенок 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года в Благовещенске, сообщает официальный сайт СУ СКР по региону.Российская газета01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Наука
Объяснена опасность неправильного сна
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Транспорт
На российских вокзалах отменили плату за посещение туалета
В среду, 1 января, в России отменили плату за посещение туалетов на железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования.
Политика
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Армия и оружие
В ЛНР сбит украинский беспилотник
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
Общество
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Гаджеты
Выходит новая версия бестселлера Redmi Note 8
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 8T.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Транспорт
В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно после 8 лет отношений
Наталья Водянова и Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
В Ростовской области нашли два новых вида мышей
Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
Гаджеты
В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».