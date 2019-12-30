с чего всё началось

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области. Здоровью ребенка ничего не угрожает, но его поместили в медучреждение «в целях контроля за состоянием мальчика», отмечает ведомство.

Политика Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Политика В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Армия и оружие В ЛНР сбит украинский беспилотник Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.

Гаджеты Выходит новая версия бестселлера Redmi Note 8 Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 8T.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Камчатки У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Транспорт В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.