Происшествия
Вести.RuПропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России. С наступлением темноты временно свернута поисковая операция, но с рассветом поиски пропавшего легкомоторного самолета продолжатся.
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«Мы надеемся, что он жив». Стали известны подробности о пропавшем в Прикамье пилоте
КП - Пермьвчера в 13:12
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Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 14:03
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru вчера в 13:47
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми Зеленский общался в Золотом, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально.
Lenta.ru вчера в 15:26
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
РБК вчера в 21:44
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Армия и оружие
Российский дивизион С-400 прибыл в Сербию для учений
По данным пресс-службы Минобороны РФ, российские подразделения ПВО уже прибыли в Сербию на военных транспортниках.
ГЛАС.RU 24 октября в 04:34
Политика
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 25 октября в 02:31
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 25 октября в 05:32
Культура
Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club
Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru вчера в 08:17
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Космос
Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
N+1 вчера в 08:12
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45