Происшествия

Вести.RuВести.RuПропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России. С наступлением темноты временно свернута поисковая операция, но с рассветом поиски пропавшего легкомоторного самолета продолжатся.
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В Прикамье объявили срочный сбор добровольцев на поиски пропавшего самолёта

АиФ Пермь00:39

Спасатели возобновили поиски пропавшего под Пермью самолета

Интерфакс00:24

Частный легкомоторный самолет исчез в Пермском крае

Телеканал 360°вчера в 08:37

«Мы надеемся, что он жив». Стали известны подробности о пропавшем в Прикамье пилоте

КП - Пермьвчера в 13:12

В Прикамье спасатели ищут пропавший самолет

Новости Перми 59.ruвчера в 08:49

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

ТАССвчера в 10:44

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

РИА Новости00:34
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Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 14:03
Политика

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 25 октября в 08:11
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru вчера в 13:47
Политика

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми Зеленский общался в Золотом, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально.
Lenta.ru вчера в 15:26
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК вчера в 21:44
Общество

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Армия и оружие

Российский дивизион С-400 прибыл в Сербию для учений

По данным пресс-службы Минобороны РФ, российские подразделения ПВО уже прибыли в Сербию на военных транспортниках.
ГЛАС.RU 24 октября в 04:34
Политика

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто

Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 25 октября в 02:31
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 25 октября в 05:32
Культура

Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club

Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru вчера в 08:17
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Космос

Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
N+1 вчера в 08:12
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
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