Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Об этом сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

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