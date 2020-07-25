Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Об этом сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.
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Борец
Советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.
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