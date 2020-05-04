Происшествия
Lenta.ruПропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина». Об этом газете «Московский комсомолец» сообщила его адвокат Валерия Туникова.
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с чего всё началось
Мы узнали, что происходил с Белых, Дрымановым, Улюкаевым и куда привели поиски "исчезнувшего" Дмитрия Захарченко.Московский Комсомолецвчера в 11:18
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Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Коммерсантъ 05:45
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Владимир Панов уходит с поста мэра Нижнего Новгорода
Владимир Панов занимает должность мэра Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года.
Нижний Новгород on-line 07:50
Шоу-бизнес
Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Джуди Денч стала героиней июньского номера британского Vogue — в интервью изданию легендарная актриса рассказала, как переносит карантин, и ответила на ряд провокационных вопросов.
Salt Mag 08:04
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Армия и оружие
Депутат Рольф Мютцених призвал вывезти из Германии ядерное оружие США
Представляющий немецкий парламент Рольф Мютцених выступил с призывом вывезти с территории Германии ядерное оружие, принадлежащее США.
Актуальные Новости вчера в 05:33
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Самарской области скончался пациент с коронавирусом
Самара, 5 мая 2020, 12:06 — REGNUM Инфицированный коронавирусом 34-летний пациент, страдающий сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, скончался в Самарской области.
REGNUM 05:06
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины
Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Футбол
Английская премьер-лига может сократить время матчей
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что Премьер-лига рассматривает вариант сокращения времени матчей первенства после возобновления сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:56
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40