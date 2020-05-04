Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина». Об этом газете «Московский комсомолец» сообщила его адвокат Валерия Туникова.
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с чего всё началось

Прояснилась судьба запропавшего полковника-миллиардера Захарченко

Мы узнали, что происходил с Белых, Дрымановым, Улюкаевым и куда привели поиски "исчезнувшего" Дмитрия Захарченко.
Московский Комсомолецвчера в 11:18

Подробнее о событии

Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Газета.Ru02:08

СМИ узнали подробности о «пропаже» экс-полковника Захарченко в СИЗО «Кремлевский централ»

БИЗНЕС Online01:33

Прояснилась ситуация с «пропавшим» в СИЗО экс-полковником Захарченко

News.ruвчера в 19:02

«Пропавший» экс-полковник Захарченко «нашелся» в СИЗО

ФАНвчера в 20:37

В СМИ узнали о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РЕН ТВвчера в 20:23

Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Lenta.ru01:30

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новостивчера в 18:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com вчера в 05:23
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,4K
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 вчера в 19:29
52
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
14
Происшествия

В лобовом столкновении в Калининграде пострадали четыре человека

В понедельник, 4 мая 2020 года, в Калининграде на прямом участке дороги в лобовую столкнулись 3 автомобиля*.
Русский Запад 05:21
3
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
3
Футбол

Федор Смолов вернулся в Испанию

Vprognoze.ru 02:11
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru 03:54
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,9K
Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Политика

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
6
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
22
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Общество

В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом

Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
99
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
13
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,8K
Происшествия

На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус

Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.
ТАСС 05:36
Происшествия

В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
14
Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Цена на базовую версию внедорожника Lada 4x4 в 3-дверном кузове начинается от 559 900 рублей.
Российская газета 05:31
2
Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
16
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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