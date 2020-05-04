Мы узнали, что происходил с Белых, Дрымановым, Улюкаевым и куда привели поиски "исчезнувшего" Дмитрия Захарченко.

с чего всё началось

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина». Об этом газете «Московский комсомолец» сообщила его адвокат Валерия Туникова.

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