Футбол
Lenta.ruПропавший в Турции российский футболист нашелся
Российский футболист Заур Садаев в Instagram отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб «Анкарагюджю» не может выйти с ним на связь. Садаев сообщил, что его контракт с командой был разорван. «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб», — написал футболист.
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Общество
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Армия и оружие
В США рассказали подробности испытаний последней версии танка «Абрамс» - M1A2 SEP V3
Во время испытаний экипаж танка M1A2 «Абрамс» SEP V3 получил задание по совершению марша на расстояние примерно 340 км по пересечённой местности.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Политика
В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей
Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
Музыка
Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары»
Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары» В ролике музыканты едут на «Волге» мимо зданий в стиле советского модернизма, Белой башни и креста Покраса Лампаса.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Происшествия
СК предъявил обвинение директору ООО «Звезда» в Иркутской области
СК предъявил обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку в Иркутской области в совершении преступления по статье "Мошенничество".
Хоккей
Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе подписал контракт с ЦСКА
Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Происшествия
Около Керченского пролива загорелось судно
Недалеко от Керченского пролива очевидцы заметили горящее судно.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым МЦД
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Происшествия
Силовики проводят обыски в тюменском УМВД
Во время обысков в УМВД по Тюменской области из кабинета экс-главы ведомства Юрия Алтынова изъяли рабочий компьютер.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Политика
Вучич выступит с обращением на фоне сообщений о «шпионском скандале»
Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны в четверг сделает публичное заявление на фоне "сообщений о шпионском скандале" с якобы участием российского разведчика, сообщила администрация главы государства.
Общество
Мэру Львова вручили документ о подозрении
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.