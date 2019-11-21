Футбол

Lenta.ruLenta.ruПропавший в Турции российский футболист нашелся

Российский футболист Заур Садаев в Instagram отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб «Анкарагюджю» не может выйти с ним на связь. Садаев сообщил, что его контракт с командой был разорван. «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб», — написал футболист.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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