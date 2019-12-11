Происшествия
Газета.RuПропавший в октябре российский катер нашли в Японии
Пропавший полтора месяца назад российский катер был обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
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Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Происшествия
Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области
В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Кино
Вышел трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу
Общество
Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получил независимую подвеску и турбодизель
В Детройте состоялась премьера нового поколения крупных внедорожников Chevrolet Tahoe/Suburban.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Кино
Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Общество
На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США
«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Общество
Цены на отдых в Турции могут вырасти
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Политика
Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
Политика
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.