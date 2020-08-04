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Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке. Мужчин нашли на небольшом коралловом острове Пайкелот.В источнике
С чего всё началось
Согласно официальному пресс-релизу
 Минобороны Австралии, спустя несколько часов троих "Робинзонов Крузо" эвакуировал микронезийский патрульный катер FSS Independence.
Популярная механикавчера в 14:04
Подробнее о событии
ТАСС

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS на песке

ТАСС07:12
Известия

Троих пропавших туристов нашли по буквам SOS на пляже острова в Тихом океане

Известия05:09
РБК

Трое моряков спаслись с необитаемого острова благодаря знаку SOS на песке

РБК04:25
Эхо Москвы

Австралийские военные обнаружили трех моряков на небольшом необитаемом острове в Тихом океане

Эхо Москвы04:34
Lenta.ru

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru04:22
Популярная механика

Попавшие на необитаемый остров спаслись с помощью киношного трюка

Популярная механикавчера в 14:04
Вести.Ru

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Вести.Ruвчера в 06:17

Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса

На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса
Журнал Татарстан08:07
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В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru12:50

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live2403:19
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Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:57
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Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты

Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна06:51
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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