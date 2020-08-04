Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
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Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке. Мужчин нашли на небольшом коралловом острове Пайкелот.В источнике
С чего всё началось
Согласно официальному пресс-релизу
Минобороны Австралии, спустя несколько часов троих "Робинзонов Крузо" эвакуировал микронезийский патрульный катер FSS Independence.
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