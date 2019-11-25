Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Коми организовали доследственную проверку после задымления в шахте

РБК17:19

Рабочие нефтешахты в Ухте пропали после задымления

КомиОнлайн15:12

В Ухте идет доследственная проверка по факту задымления в нефтешахте

Комиинформ15:46

МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

Интерфакс15:05

СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми

РИА Новости15:51

Пропавшие при задымлении на нефтешахте в Коми горняки найдены живыми

RT на русском17:09

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС16:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Культура

Лоза оценил «Детское Евровидение»: Слава богу, не победили

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал итоги международного конкурса "Детское Евровидение" в беседе с Пятым каналом.
Life.ru 16:44
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 12:07
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоновости дня 01:53
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

Газета.Ru 13:58
Здоровье

Выяснили, что чувствует человек в коме

Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
MOS.news 01:48
Теннис

Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса

Коммерсантъ 15:30
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Известия 14:22
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Общество

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Политика

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
РИА Новости 16:55
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Газета.Ru 10:01
Музыка

Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Известия вчера в 20:50
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Экономика

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости вчера в 07:17
Происшествия

Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Известия 17:21
Футбол

Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Газета.Ru 15:07
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына

Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Мойка78 08:59
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Lenta.ru 17:36
Наука

Вытряхивание воды из ушей может обернуться повреждением мозга

Ученые установили, что при встряхивании головой, у маленьких детей внутри ушного канала образуется в 10 раз большая сила тяжести по отношению к размерам ушей, что приводит к повреждению мозга.
Слово и Дело 03:44
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Экономика

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости 16:50
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru 13:43
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

SpeedMe вчера в 12:03
Происшествия

В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

В Белгороде во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 14:51
Армия и оружие

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Футбол

«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере

«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.
Чемпионат 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное