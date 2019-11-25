Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

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