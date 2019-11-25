Происшествия
Lenta.ruПропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
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Кино
На сервисе Premier покажут новый сезон «Полицейского с Рублевки»
Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Экономика
Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года
Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
Авто
Усовершенствованная модель RAV4 prime от компании Toyota
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Наука
В Японии научились распознавать 13 видов рака по капле крови
В Японии корпорация Toshiba заявила о разработанном методе диагностики рака с точностью до 99% по капле крови.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Финансы
Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Общество
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля
Армия и оружие
Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению британской армии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Космос
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Авто
Правила выбора автомобиля из Германии с пробегом
Причин, по которым некоторые автолюбители хотят приобрести машину с пробегом, именно в Германии, может быть достаточно много.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Как отметил Джонсон, благодаря новому марсоходу ученые планируют выяснить, существовала ли раньше жизнь на Марсе.