Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
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