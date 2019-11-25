Происшествия

ТАССТАССПропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Троих горняков, пропавших в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Коми, нашли живыми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми".
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