Троих горняков, пропавших в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Коми, нашли живыми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми".

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

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