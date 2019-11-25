Происшествия
ТАССПропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Троих горняков, пропавших в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Коми, нашли живыми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Технологии
Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Здоровье
Власти запретят кальяны и вейпы
Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Шоу-бизнес
Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову
В преддверии выступлений Наталия дала интервью Андрею Малахову на федеральном канале, во время которого откровенно поделилась сведениями о своей личной жизни.
Футбол
«Ювентус» и «Локомотив» не могут договориться о трансфере Миранчука
Руководство «Ювентуса» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Авто
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Новый Lexus UX 300e стал первым шагом в реализации глобальной стратегии электрификации модельного ряда, представленной японским автопроизводителем в октябре этого года на автосалоне в Токио.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика
Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге
На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Футбол
«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери
По информации СМИ, "канониры" на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют военные объекты в Португалии
Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Шоу-бизнес
Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах
Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G в скором времени сможет порадовать новыми версиями, отличающими объемом памяти.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.