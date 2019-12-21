Происшествия
RT на русскомПропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Жительницу Томска, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад, обнаружили в одной из больниц в Красноярске.
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Волонтеры в Красноярске помогли пропавшей 16 лет назад девушке найти родственников
ТАСС21 декабря в 10:32
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