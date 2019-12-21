Происшествия

RT на русскомRT на русскомПропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

Жительницу Томска, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад, обнаружили в одной из больниц в Красноярске.
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Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru21 декабря в 12:04

Попрошайничали, воровали, жили в психбольнице: Пять историй о чудесном спасении детей-маугли

Царьградвчера в 07:27

Красноярске волонтеры нашли родных пропавшей 16 лет назад девушки из Томска

ИА Запад24вчера в 02:44

Вышла за семечками и пропала: семья нашла дочь, потерянную 16 лет назад

КП - Красноярск00:26

Волонтеры в Красноярске помогли пропавшей 16 лет назад девушке найти родственников

ТАСС21 декабря в 10:32

Родственники узнали девушку, найденную без памяти в Красноярске

Российская газета21 декабря в 09:26

Девочка без памяти 16 лет провела в психдиспансере в Красноярске. Вчера нашлись ее родственники

НГС2421 декабря в 07:14
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Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 20 декабря в 17:17
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб при попытке сделать селфи

REGNUM вчера в 23:02
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 21 декабря в 18:30
Общество

Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Sputnik Узбекистан вчера в 10:40
Общество

Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
РБК 01:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Экономика

Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда

По словам Дроздова, чем дольше человек сознательно откладывает выход на пенсию, тем выше у него будут выплаты.
Deita.ru 00:00
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Авто

Новый компакт Borgward BX3 вышел на китайский рынок

Сегодня в Китае стартовали продажи нового паркетника Borgward BX3.
Драйв 20 декабря в 10:42
Экономика

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Телеканал 360° 01:22
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 21 декабря в 15:10
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Энергетика

Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты

Новый контракт будет подписан на пять лет.
Piter.tv вчера в 05:15
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru вчера в 04:48
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru вчера в 13:03
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Общество

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
РИА Новости 00:45
Авто

Volkswagen показала новый Passat для России

Компания Volkswagen представила новый седан Passat, который будет продаваться на российском рынке.
ToDay News Ufa 21 декабря в 08:12
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Главное