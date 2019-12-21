Происшествия
RT на русскомПропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Жительницу Томска, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад, обнаружили в одной из больниц в Красноярске.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Волонтеры в Красноярске помогли пропавшей 16 лет назад девушке найти родственников
ТАСС21 декабря в 10:32
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Армия и оружие
Сирийские военные отразили израильскую ракетную атаку
Как сообщает телевидение Сирии, речь идет о ракетах, выпущенных израильской авиацией. В Дамаске прогремели как минимум два мощных взрыва.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Авто
Автомобили Lexus признаны самыми надёжными
Происшествия
На Камчатке мужчина задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Экономика
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Общество
Греф намерен решить конфликт между Rambler и Nginx без суда
Глава Сбербанка Герман Греф, которому принадлежит 46,5% в холдинге Rambler Group, рассчитывает на решение конфликта между медиахолдингом и веб-сервером Nginx в досудебном порядке.
Общество
СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах
Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Футбол
«Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым
По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.