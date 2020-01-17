Происшествия
Газета.RuПропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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с чего всё началось
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, девочка, пропавшая по пути из музыкальной школы, не хотела возвращаться домой из-за ссоры с родителями.Вести.Ru07:01
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