Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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 в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, девочка, пропавшая по пути из музыкальной школы, не хотела возвращаться домой из-за ссоры с родителями.
Вести.Ru07:01

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Отец пропавшей под Новосибирском девочки отрицает, что дочь сбежала после ссоры

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Происшествия

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«Коммерсант» сообщил о возможности досрочных выборов в Госдуму

В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму.
URA.Ru вчера в 23:26
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В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

РИА Новости 15 января в 23:53
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Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов

В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
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Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
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В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
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Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

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В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

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Победителем многодневки в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. В этом году состязания впервые прошли в Саудовской Аравии.
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.
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Происшествия

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
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Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
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"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
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Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса

Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
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