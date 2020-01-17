с чего всё началось

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Технологии Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.

Политика Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Политика Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром В четверг, 16 января, в Госдуме началось пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.

Технологии Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.

Политика Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации «Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.

Общество Названы самые популярные пароли за 2019 год В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.

Происшествия Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту «Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.

Происшествия В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

Технологии Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.

Шоу-бизнес 75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.

Политика Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.