с чего всё началось

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Происшествия ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.

Экономика Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.

Киберспорт Valve изменила систему набора очков MMR в Dota 2 В ночь на 17 января Valve выпустила обновление для Dota 2. Теперь игроки будут получать фиксированное число очков MMR за победы в одиночных и командных матчах.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Экономика ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.

Общество Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

Экономика Капитализация Alphabet превысила $1 трлн В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.

Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.