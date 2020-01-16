Происшествия
Газета.RuПропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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с чего всё началось
Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте».Известиявчера в 23:26
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СКР: Самовольно ушла из дома найденная в подвале 10-летняя девочка из Карасука
Бердск онлайнвчера в 23:30
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
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Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Здоровье
«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»
Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Общество
Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику
Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
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Valve изменила систему набора очков MMR в Dota 2
В ночь на 17 января Valve выпустила обновление для Dota 2. Теперь игроки будут получать фиксированное число очков MMR за победы в одиночных и командных матчах.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
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Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Общество
Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира
Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
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Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
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Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Политика
Медведев выступил с особым заявлением по отставке правительства
Экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил благодарность всем, с кем ему довелось работать в составе кабмина.
Теннис
Самсонова вышла в финал квалификации Australian Open
Россиянка Людмила Самсонова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Игры
Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds
По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.