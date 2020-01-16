Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице
 поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте».
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