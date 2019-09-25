Происшествия

Тюменская линияТюменская линияПропавшую девушку с чужим малышом ищут в Тюменской области

Сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша.
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