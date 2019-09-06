Происшествия

ТАССТАССПропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице. Правоохранительные органы организовали поиски девочки. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по области.
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